الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نشاط يسوع الراعي الإيبارشي في زيارة لدير العذراء بسمالوط

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

تحت رعاية الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس نظم نشاط يسوع الراعي بالإيبارشية رحلة لكبار السن إلى دير السيدة العذراء جبل الطير بسمالوط.

 وشارك بحضور الرحلة الأب القمص جرجس بشري مسئول الرحلة وبمشاركة الأب بولس اسحق راعي كنيسة العذراء بالبياضية والأب توماس سعد راعي كنيسة مارجرجس بدلجا ومشاركة 7 كنائس من الإيبارشية.

تخلل البرنامج كلمة من الآباء ومجموعة ترانيم ومدائح روحية، إضافة إلى فقرات ترفيه ومسابقات روحية واسكتشات.

وفي الختام قام نيافة الأنبا بشارة مطران الإيبارشية بتوزيع هدايا تذكارية.

الانبا كيرلس وليم الأنبا بشارة جودة م الإيبارشية الانبا بشارة جودة الثقافة البرنامج الأنبا بشارة جود الحم الانب اقت

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