جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كوكايين

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على طيران إيزي جيت، اشتبه وائل علي، مأمور اللجنة الجمركية في صالة الوصول الدولي، في راكب إنجليزي الجنسية من أصل سوداني أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه. وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد النقراشي، وإشراف محمد صبحي، تلاحظ وجود كثافات معتمة.

وقام محمد السيد مراد، المشرف على صالة الوصول الدولي، بتكليف عادل قرني بتفتيش حقائب الراكب، فتبين بفتح علبة كريم أن بداخلها كيسا شفافا يحتوي على مادة الكوكايين المخدرة، وبفتح علبة سجائر تبين أن بداخلها سيجارة ملفوفة بنبات الماريجوانا المخدر.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣، وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وقام أحمد سطوحي بتحريز المضبوطاتو بحضور أحمد طايع من الأمن الجمركيو بإشراف عصام عباس، مدير الإدارة.