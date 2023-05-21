الصحة: مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة منظومة متكاملة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، هي منظومة متكاملة تقدم خدماتها بالمجان، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت وزارة الصحة أن المبادرة تقوم بمسح العينات من الأطفال حديثي الولادة، وتشخيص الحالة المرضية، ومتابعة الحالات بشكل مستمر، وتقديم الدعم النفسي للأسر، وتوجيه الحالات إلى مراكز الأمراض الوراثية للحصول على العلاج اللازم، مؤكدة أن الكشف والعلاج والمتابعة بالمجان ضمن المبادرة.

التخصصات الطبية للمبادرة

تعمل المبادرة حاليًا في مرحلتها الأولى والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وتشمل قائمة الأمراض التي تستهدفها المبادرة 19 مرضًا وراثيًا يتم الكشف عنها، تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم - النوع الأول- ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

آلية الفحص الطبي

نوهت وزارة الصحة والسكان، بأن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، وفي حالة إيجابية العينة تتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم «مجانًا» وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قامت بفحص 275 ألفًا و250 مولودًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة.