محافظ أسيوط يشهد فعاليات القافلة العلاجية التوعوية لعلاج الأسنان بمستشفى الإيمان العام

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، فعاليات القافلة العلاجية التوعوية المجانية لعلاج الأسنان بمستشفى الإيمان العام، بحي غرب مدينة أسيوط، وتنظمها كلية طب الفم والأسنان بجامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور محمود شيحة نائب رئيس جامعة سفنكس، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور طارق الشرقاوى عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة سفنكس، والدكتورة رانيا عادل أمين شتيوي وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، ولفيف من أطباء الفم والأسنان بمستشفى الإيمان العام وبجامعة سفنكس.

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم مستشفى الإيمان العام بإطلاق فعاليات القافلة، وتابع أعمال الكشف على المرضى وصرف الأدوية بالمجان، واطمأن على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتابع سير العمل بأقسام القافلة المختلفة، والتقى بعض المواطنين واستمع منهم إلى الخدمات التي تقدمها لهم القافلة من خدمات علاجية وتوعوية خاصة بالفم والأسنان، كما تابع توزيع الهدايا على الأطفال، فضلًا عن توزيع كتيبات توعية بأهمية الحفاظ على الأسنان وتوزيع فرش ومعجون الأسنان على المرضى والأطفال بالمجان تشجيعاً لهم.

كما عقد المحافظ اجتماعًا مع قيادات جامعة سفنكس ومديرية الصحة والأطباء المشرفين على القافلة، وحثهم على التوسع فى تنظيم القوافل التوعوية العلاجية بكافة قرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور المجتمعي والمشاركة الاجتماعية لجامعة سفنكس في القوافل الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات، بالتنسيق مع مديرية الصحة وكافة الجهات الشريكة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشاد بقافلة علاج الأسنان والقائمين عليها، لافتًا إلى إنه يجري تنظيم القوافل الطبية العلاجية في كافة التخصات بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وكافة الجهات التنفيذية والجامعات بالمحافظة تفعيلًا للمشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أنشطة وفعاليات الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين في كافة القطاعات وخدمة المجتمع، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربًا عن سعادته بالقافلة الطبية لعلاج الأسنان وما تقدمه من خدمات وسط إقبال كبير من المواطنين.

ووجّه رئيس جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة رسالة شكر وتقدير لمحافظ أسيوط لدعمه وحضوره فعاليات القافلة الطبية العلاجية، مشيدًا بالدعم والتعاون المثمر بينها وبين المحافظة ومديرية الصحة، والذي يظهر جليًا في العديد من الملفات من بينها تنظيم القوافل التوعوية والعلاجية، وتنظيم رحلات وزيارات ميدانية للطلاب والطالبات للمشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وتفعيل المشاركة المجتمعية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء، لافتًا إلى أن القافلة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، ومؤكدًا اتخاذ خطوات تنفيذية للمشاركة المجتمعية وتنظيم قوافل طبية وعلاجية بالتنسيق والتعاون بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لاستهداف القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة