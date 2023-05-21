خالد عمر: "اتفاق جدة" خطوة مهمة للأمام وفرصة للوصول لحل سياسى

أزمة السودان

أكد خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، أن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، الموقع في جدة مساء السبت، خطوة مهمة للأمام، وسيرفع المعاناة قليلاً عن سكان المناطق المتأثرة بالحرب، كما أنه سيشكل فرصة لاستكشاف إمكانية الوصول لوقف إطلاق نار دائم وحل سياسي شامل للقضية السودانية.

ووقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية أمس، اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية برعاية سعودية أمريكية، وينص على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بداية من الغد الإثنين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نصوص اتفاق جدة أتاحت تمديد مدته بتوافق الطرفين وهو أمر جيد، الآن فإنه من المهم بحث عملية تطوير هذه الهدنة لحل شامل ومستدام يضع البلاد على طريق السلام والاستقرار.

وقال السياسي السوداني البارز، إن القمة العربية في جدة يوم الجمعة خلصت لمخرجات جيدة فيما يخص الأزمة السودانية وأولتها اهتماماً مقدراً، وهو ما يمكن الجامعة العربية من لعب دور مهم في إيقاف الحرب وفي الحل النهائي الشامل للأزمة الحالية في السودان.

وحذر خالد عمر من أن استمرار هذه الحرب أمر بالغ الخطورة، فهى مرشحة للتحول لأشكال أخرى أكثر كارثية كأن تنزلق لحرب أهلية ذات طابع جهوي أو أن تكتسب امتدادات خارجية تعقد من الوصول لحل لها، لذا فإن عامل الوقت مهم للغاية، ويجب إسراع الخطى لاحتواء هذه الكارثة وإطفاء نار الفتنة والوصول لحل شامل ومستدام.