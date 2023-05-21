بينهما سكرتير نيابة.. إصابة 2 فى حريق بمجمع محاكم بورسعيد

أصيب مواطنان في حريق اندلع بمجمع محاكم بورسعيد، نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي قاعات وغرف المجمع.

كان مجمع محاكم بورسعيد قد شهد اندلاع حريق بإحدى الغرف التابعة لدوائر الجنايات بالدور الأرضي المجاور لحجز المتهمين بالمجمع.

وقد صلت سيارات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذي كان قد التهم عددا من ملفات القضايا داخل الحجرة، وتم منع امتداده إلى الغرف المجاورة.

وأصيب مواطنان خلال الحادث تم نقلهما إلى مستشفى السلام في بورسعيد الدولي لتلقي العلاج، وتبين أن من بينهما إسماعيل عوض إسماعيل، 51 سنة، سكرتير نيابة، والثاني محمد محمد على سعيد، 23 سنة.

وتباشر النيابة العامة، بناء على قرار المحامى العام لنيابات بورسعيد، تحقيقات موسعة حول الحادث وملابساته لأهمية الأوراق المحفوظة داخل الغرفة والمتعلقة بقضايا الجنايات التى تم الحكم فيها والقضايا المتداولة، والتى أجهزت النيران على بعضها وأتلفت مياه الإطفاء البعض الآخر.