الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء": استعدادات مكثفة لإعلان الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر فى مصر

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك استعدادات مكثفة لتحديد موعد إعلان الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر، والتي شرعت الوزارة في إعدادها بالإسناد إلى أحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى، وأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد إطلاقها في غضون الأيام المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وكانت دخلت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في نهاية العام 2022، طور المراجعة من قبل الاستشاري العالمي المسند إليه إعدادها، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مراجعتها والإعلان عن إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لتصريح سابق للدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، والمسئول عن متابعة إعداد الاستراتيجية الخاصة بإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من شأن التوجه الحكومي نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن يتم عرض استراتيجية الهيدروجين الأخضر عقب مراجعتها على كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للمراجعة والاعتماد في اجتماع وزاري استشاري بين الوزارتين.

الهيدروجين الأخضر وزارة الكهرباء الطاقة استعدادات مكثفة الاستراتيجية الوطنية

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