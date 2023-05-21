تيسير مطر: نحتاج لأحزاب فاعلة ويجب وضع التحالفات بعين الاعتبار

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الأحزاب المصرية، إن الدستور أكد على التعددية الحزبية، وبالتالي عملية الدمج تحتاج رؤى عديدة والأمر يتطلب وضع التحالفات بعين الاعتبار.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إنه يجب التوسع من اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، مضيفًا أن هناك فارقا بين التمويل والدعم، فالتمويل يتطلب المتابعة، أما الدعم فهو قادم من الدولة وهو أمر، طبيعي، ويجب أن يكون الدعم مقابل عدد النواب في كل حزب.

وأكد على حرية الرأي وتواجد الأحزاب في الشارع، مضيفًا: "بنعمل اللي احنا عاوزينه في الشارع طالما في إطار القانون والدستور".

وشدد على أن مصر دولة كبيرة، ومن الطبيعي أن يكون لديها أحزاب بهذا الحجم، بل وأكثر، ولكن نحتاج لأحزاب فاعلة.

وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

وتعقد اليوم أربع جلسات تخصص، جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كل قضاياها، والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية "السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه".