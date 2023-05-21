برنامج حفلات وفعاليات معهد الموسيقى العربية لشهر يونيو 2023

يقدم معهد الموسيقى العربية، مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية، من خلال عدد كبير من الموسيقيين، والمطربين، والفرق الموسيقية العربية، في برنامجه لشهر يونيو 2023.

- برنامج حفلات معهد الموسيقى العربية لشهر يونيو

يقدم المعهد، حفلًا غنائيًا للفنانة غادة العبسى، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس، يوم الجمعة الموافق 9 يونيو.

كما تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلًا موسيقيًا، يوم الأحد 11 يونيو.

أما يوم الخميس 15 يونيو، فتحيي الفنانة رحاب عمر، حفلًا غنائيًا من أجمل أغاني أم كلثوم.

وفي يوم الجمعة الموافق 16 يونيو، يحيي الفنان سعيد عثمان وفرقته شموع، حفلًا موسيقيًا على مسرح معهد الموسيقى العربية.

كما يقيم المعهد حفلًا موسيقيًا يوم الأحد 18 يونيو تحت عنوان "وهابيات"، وفي يوم الأحد الموافق 25 يونيو، تحيي فرقة الموسيقى العربيه للتراث، حفلها الموسيقي.

كما ينظم معهد الموسيقى العربية، حفلًا غنائيًا لفرقة الإنشاد الديني، يوم الإثنين الموافق 26 يونيو.

- تاريخ معهد الموسيقى العربية

يعود إنشاء معهد الموسيقى العربية إلى عام 1914 في محاولة جادة لحفظ تراث الموسيقى العربية، وكان لمصطفى بك رضا الفضل في افتتاح أول ناد لعقد اجتماعات الموسيقى العربية، وفى هذا الوقت كانت الموسيقى العربية التي تعانى من عدم الاهتمام وهبوط مستواها لدرجة أدت إلى تدميرها.

وفى الاجتماع العام سنة 1921 أهدت الحكومة المصرية قطعة من الأرض (محلها الآن ميدان رمسيس) وبعد عام كان قد تم افتتاح معهد الموسيقى العربية على يد الملك فؤاد الأول، و كان اسمه حينئذ (المعهد الملكي للموسيقى العربية) ويعتبر هدف المعهد الأساسي هو النهوض بتراث الموسيقى العربية وتعليم النظريات والنوت الموسيقية العربية وأداء المؤلفات المختلفة لتراث الموسيقى العربية.

وتم عقد أول مؤتمر للموسيقى العربية في عام 1932، حيث اجتمع فيه الموسيقيون في العالم العربي بالإضافة إلى الموسيقى الشرقية وكان لعقد هذا الاجتماع المهم الفضل في الارتفاع بمستوى الموسيقى الشرقية.

وشهد المعهد على تخرج مجموع من كبار الموسيقيين، مثل محمد عبد الوهاب ومؤلفون مثل عبد الحليم نويرة، وغيرهم الكثيرين.

وينقسم معهد الموسيقى العربية إلى مسرح معهد الموسيقى العربية، والتي تقًام على خشبته العديد من العروض الموسيقى العربية الرئيسية بعد عملية التجديد وإضافة التقنية الحديثة عليه.

والمكتبة الموسيقية، تضم المكتبة الموسيقية العديد من الكتب والمخطوطات النادرة المتعلقة بفن الموسيقى، كما تحوي مجموعة من التسجيلات الموسيقية للمغنيين والمؤلفين المصريين والعرب.

ومتحف محمد عبد الوهاب، ويقدم نبذة عن حياة أكثر الفنانين المصريين المحبوبين، ومتحف الآلات الموسيقية على مجموعة من الآلات القديمة والتي تعتبر فريدة من نوعها.