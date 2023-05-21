إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى بجمارك السلوم

تمكنت إدارة البحث الجنائي لمنفذ السلوم البري برئاسة العقيد محمد أبو سيف، رئيس البحث الجنائي، بالاشتراك مع الإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على مذكرة مقدمة من الرائد حسين أبو يوسف، بإدارة البحث الجنائي، مفادها اعتزام كل من المدعو "ع.ع" والمدعو "ف. ح" تهريب كمية من النقد الأجنبي إلى خارج البلاد مستغلًا أن المنفذ في حالة تطوير بالتسلق على السور المحاط بالمنفذ.

وتم تشكيل لجنة لضبط وجرد النقد الأجنبي برئاسة محمد إبراهيم الوكيل، مدير الإدارة وعلاء حسن عنتر، مدير إدارة الصادر ومحمد بدر الصباح، مفتش مكافحة التهريب ومحمد حنفي محسن، رئيس قسم الأمن الجمركي، بحضور الرائد حسين أبو يوسف بالبحث الجنائي وتم ضبط المذكورين وبحوزتهما مبلغ مليون و308 آلاف 535 دولار أمريكى بالمخالفة لقانون النقد المصري.

قرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وحرره أحمد نور الله وعيد زهران بالشئون القانونية، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وإرسال الحرز إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.