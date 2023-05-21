الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه لمقاول بناء استولى على مستندات من مكتب بريد

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبدالحميد السعدنى، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة 500 جنيه لمقاول بناء؛ لاتهامه بالاستيلاء على أوراق ومستندات خاصة بمكتب بريد العمار، المسند إليه أعمال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28692 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم د 2962 لسنة 2020 كلي شمال بنها، والمقيدة برقم 43 لسنة 2021 أموال عامة طنطا، أن المتهم "أسامة ب ا"، 30 سنة، مقاول بناء، في غضون عام 2019، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بصفته مكلفا بخدمة عامة "مقاول بناء من المسند إليهم أعمال تطوير مكتب بريد العمار"، استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق ومستندات خاصة بمكتب البريد والكائنة بالدور الثالث مبني البريد، وهي (مستندات حفظ عام 2017 الخاصة بعمليات السحب والإيداع للعملاء) والمملوكة للجهة محل عمله سالفة الذكر، وكان ذلك دون وجه حق وبنية تملكه إضرارا بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله- على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله أنفة البيان، بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق مما أضاع عليها الأوراق والمستندات محل الاستيلاء على النحو المبين بالتحقيقات.

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