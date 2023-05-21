شرطة المرافق تواصل حملات إزالة إشغالات المحلات والمقاهي في الجيزة

كثفت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة التعديات والاشغالات من الميادين والشوارع، بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء بالمحافظة.

استهدفت الحملة عددا من الأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت عن تحرير وإزالة 62 حالة تعدي وإشغال طريق، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وإزالة إعلانات بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير مخالفات لمحلات تجارية ومقاهي، وباعة متجولين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.