الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالجيزة

لحوم
لحوم

ضبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة إلى حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية منتجات مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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