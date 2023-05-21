الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل "حماة الوطن" يدعو لإجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال اللواء صلاح المعداوي، ممثل حزب "حماة الوطن"، إن الحزب يرى أن يختص رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإصدار قرار تعيين أو نقل أو ندب السكرتير العام للمحافظة، أو السكرتير العام المساعد، ويختص رئيس الوزراء أو من يفوضه بإصدار قرارات تعيين أو نقل أو ندب رؤساء المدن والمراكز والأحياء ونوابهم.

وأضاف المعداوي، خلال كلمته بجلسة قانون المجالس الشعبية المحلية للحوار الوطني، اليوم الأحد، أن المحافظ يختص بإصدار قرارات تعيين أو نقل أو ندب رؤساء الوحدات القروية ونوابهم، أما الجزئية الخاصة بالاستجواب فتتضمن أن يختص كل مجلس شعب محلي بتوجيه الاستجواب لرئيس الوحدة، مما يعطي استقرارا للأداء التنفيذي والنيابي والشعبي.

ولفت ممثل حزب «حماة الوطن» إلى أن النظام الانتخابي لتلك المجالس يتضمن تمثيلًا بنسبة 50% للعمال والفلاحين، و25% للشباب، و25% للمرأة، منوهًا بأن نظام القائمة بنسبة 75% والفردي بنسبة 25% يصعب تحديد نسب المرأة والشباب بشكل قاطع، داعيًا إلى إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة.

ودعا ممثل حزب "حماة الوطن" إلى إلغاء مستوى المجلس الشعبي المحلي للمدينة بعواصم المحافظات المقسمة لأحياء، فضلًا عن إجراء مواءمة ومقاربة لأعداد الأعضاء الممثلين بالمدن في المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة لعدد السكان، حتى يكون التأثير قويًا ومؤثرًا.

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