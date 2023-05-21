الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الهوتي لـ"الدستور": الرئيس السيسي وسلطان عمان سيعملان على رأب الصدع العربي

الإعلامي العماني
الإعلامي العماني يوسف الهوتي

قال الإعلامي والكاتب العماني يوسف الهوتي، إن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر اليوم ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة للغاية، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين مسقط والقاهرة في المجال الاقتصادي بجانب التعاون السياسي بين الدولتين.

وأوضح الهوتي، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر مهمة جدا فهي تأتي في توقيت تمر فيه المنطقة العربية بتحولات ما بين صراع في السودان ومحاولة إنهاء المشكلة السورية وايضاً كافة الاضطرابات في منطقة الخليج وخاصة اليمن وبالتالي عمان ومصر تشتركان في حل المشاكل العالقة في الدول العربية وايضاً يعملا على بناءً علاقات جديدة وتعاون مشترك بين الدول العربية وخاصة في ظل الظروف الحالية العالمية والحرب في أوكرانيا وتحولات الدولية على كافة المستويات.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن المنطقة العربية في هذا التوقيت بحاجة الى لم الشمل العربي وسيعمل القائدين الكبيرين من أجل رأب الصدع العربي وبالتالي هذا التوقيت مهم وهذا على صعيد علاقات عمان ومصر وأهميتها في ما يتعلق في المنطقة.

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سلطان عمان يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسى

مجالات التعاون بين مصر وعمان

وعلى الصعيد الثنائي بين مصر وسلطنة عمان أوضح الهوتي أن الزيارة مهمة لأن هناك الآن تعاون مشترك في المجال الاقتصادي بجانب التعاون السياسي بين الدولتين وايضاً محاولة دعم ميزان التجاري بين الدولتين والتبادل السلع والمنتجات المصنعة وايضاً الاستفادة من موقع مصر على البحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط وصولاً الي الموانئ العمانية في الدقم وصلالة وسحار وبالتالي هذا الزيارة ستعزز من مثل هذا العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال الخبير العماني إن هناك الان توجه في مصر لتنمية الصناعية وايضاً التنمية الزراعية وبالتالي هذا المنتجات في مصر تحتاج إلى تسويق ويمكن لمصر استخدام الموانئ العمانية من أجل نشر هذا المنتجات عبر المحيط والي دول الآسيوية وشرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى والي ما ذلك ولذلك لابد من بناء صروح مثل هذا الصروح في العلاقات من أجل تحقيق مصالح البلدين وعمان ومصر لهم أيضا علاقات تاريخية منذ الأزل وايضاً سلطنة عمان محطة من محطات طرق الحرير من الصين الى آسيا وإلي إفريقيا وبالتالي بعث هذا العلاقات من جديد هو موضوع مهم للغاية. 

 

اليات تعزيز العلاقات بين مصر وسلطنة عمان

ودعا الخبير العماني إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تعزيز الدبلوماسية الناعمة وبناء علاقات بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التجارة بين البلدين وإقامة المشاريع المشتركة سواء الصناعية والزراعية والسياحة وتبادل الزيارات بين شعبين البلدين وعمان فيها مواسم جدا ممتازه خلال فصل الصيف والحار يكون في كل الدول العربية هناك في محافظة ظفار صلاله بتأكد الأجواء مطارة طول ثلاث اشهر ويمكن للسياح للمصريين زياره سلطنة عمان في هذا التوقيت وايضاً بالنسبة للعمانيين يذهبون إلى الشواطئ المصرية سواء كان الساحل الشمالي أو شرم الشيخ في مواسم التي الجاذبية سواء في الصيف أو الربيع.

وأكد الهوتي، أن هناك فرص كبيرة بين البلدين لإقامة مشاريع سياحية مشتركة وإقامة مصانع وشركات مشتركة والاستفادة من موانئ البلدين وبالتالي ستكون النتائج جدا كبيرة خاصة أن هذا الملفات واضحة بالنسبة الدولتين سواء على المستوى التجاري أو على المستوى السياسي والدبلوماسي وليس هناك أي إشكاليات لتطوير العلاقات بين مصر وسلطنة عمان وخاصة أن قائدين الدولتين يعملون من أجل تحقيق هذا التضامن والتعاون بين القاهرة ومسقط.

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سفير سلطنة عمان بالقاهرة: زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر "تاريخية"

عمان مصر مسقط القاهرة هيثم بن طارق العماني

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