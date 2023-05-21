مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تدعم زفاف 21 عروسة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية دعم زفاف 21 عروسة بقرى ومراكز المحافظة من الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الأورمان وعدد من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن دعم الفتيات اليتيمات، يأتي في إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد حمدي عبد المتجلي أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية، واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.