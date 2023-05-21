ارتفاع درجات الحرارة عام 2023 ومخاطرها على بعض الأمراض.. طبيب يوضح

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن صيف عام 2023 سيكون من الأعوام الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث يشهد ارتفاع متوسط درجة الحرارة عن الأعوام السابقة ويصل لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتعتقد المنظمة أن الاحتباس الحراري ضمن التغيرات المناخية السبب في ارتفاع درجات الحرارة، كما توقعت أن تتخطى درجة الحرارة في عام من الخمسة أعوام المقبلة ما تم تسجيله في عام 2016، وبذلك يصبح العام 2023 الأكثر حرارة على الإطلاق بسبب التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري وظاهرة إل نينو المناخية.

وبالتزامن مع ذلك الارتفاع، نقدم لكم من خلال هذه السطور مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على أصحاب الأمراض الذين يتأثروا من درجات الحرارة المرتفعة:

قال استشاري الباطنة عمرو فؤاد لـ"الدستور" إن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر من يتعرضون للمعاناة خلال فصل الصيف في الأيام شديدة الحرارة، أكد أن مرضى السكري، عند جلوسهم أسفل الشمس لفترات طويلة يمكن أن يؤثر عليهم بشكل سلبي، وخاصة الذي يتناولون الأنسولين، حيث يتم امتصاصه بسرعة أكبر في الطقس الدافئ، وهذا يزيد من خطر نقص السكر بالدم، لذلك يجب تفادي التعرض لأشعة الشمس أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن أصحاب سوء عمل الغدد العرقية أكثر عرضه للأذى خلال الأجواء الحارة، وذلك بسبب التغيرات في الجلد بسبب الشيخوخة الطبيعية أيضًا.

ويعتبر الأكثر عرضة للخطر الذين يعانون من مرض في القلب، حيث التواجد في أماكن بدرجات حرارة عالية يجعل الجسد يستهلك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية عند المستويات الطبيعية، وذلك ما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب ما يؤثر بشكل سلبي على صحة مرضى القلب، ويجب تفادي ذلك من خلال عدم الخروج من المنازل في الأيام شديدة الحرارة سوى للضرورة القسوي.

وأوضح أن الأشخاص الذين يتعرضون لحالات الإغماء بصورة كبيرة، هم الأكثر تعرض للخطر أثناء فصل الصيف شديد الحرارة، ولذلك يجب تفادي فقدان الوعي عن طريق عدم الجلوس أسفل أشعة الشمس لفترات طويلة.