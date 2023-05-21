الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بأبوان

ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس صباح اليوم الأحد صلاة القداس الإلهي وذلك بكنيسة السيدة العذراء بأبوان كان في استقباله الأب بيشوي ناثان راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك.



وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العظة بعنوان (في بيت أبي منازل كثيرة).



واختتم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس القداس الألهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة.



وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام صاحب النيافة الأنبا باسيليوس ومتابعته الأحوال الرعوية في كل كنائس الايبارشية.