الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بأبوان

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس صباح اليوم الأحد صلاة  القداس الإلهي وذلك بكنيسة السيدة العذراء بأبوان كان في استقباله الأب بيشوي ناثان راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك.


وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العظة بعنوان (في بيت أبي منازل كثيرة).


واختتم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس القداس الألهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة.


وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام صاحب النيافة الأنبا باسيليوس ومتابعته الأحوال الرعوية في كل كنائس الايبارشية.

الأب بيشوي ناثان الانبا باسيليوس البركة الرسولية الأنبا باسيليو الالهي الإعلامي الإيبارشية إيبارشية المني المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا

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