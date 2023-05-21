الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع فتاة وإصابة 6 في حادثى سير بالبحيرة

مصرع فتاة
مصرع فتاة

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وإيتاى البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك  الحوادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين مصرع " ش. ي.ع" 18 سنة طالبة وإصابة4 أخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق القاهرة-  الإسكندرية الزراعى دائرة مركز إيتاى البارود. 

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى  بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وأصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين  بدائرة مركز وادى النطرون. 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى  المركزى  لتقديم الرعاية الطبية. 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث. 

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