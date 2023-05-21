سلطان عمان يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسى

غادر سلطان عمان، هيثم بن طارق، قبل قليل، مسقط، متوجهًا إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالهما الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، تأتي هذه الزيارة تلبية للدّعوة التي تلقاها سُلطان عمان من الرئيس السيسي، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويرافق هيثم بن طارق، خلال زيارته مصر، وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من: شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي، رئيس المكتب الخاص، وعبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، وقيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.