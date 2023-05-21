مؤسس "أولياء أمور مصر" ترصد شكاوى أولياء الأمور من امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، شكاوى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في بعض المحافظات اليوم.

وقالت إن امتحان محافظة القاهرة في مادة اللغة الإنجليزية جاء فيه سؤال في القطعة يحمل أكثر من إجابة، بينما في محافظة الجيزة جاء امتحان الجبر صعبا به أسئلة تراكمية عديدة وكذلك تركات في كل سؤال، وفي محافظة الإسكندرية اشتكى الطلاب من وجود سؤال يحمل أكثر من إجابة.

وتفاعل العديد من أولياء الأمور على صفحة ائتلاف أولياء أمور مصر، حيث قالت ولي أمر: “جبر محافظة الجيزة إعدادية تضمن أفكار وتراكمي”.

وذكرت ولي أمر أخرى: “امتحان إعدادية القاهرة لمادة الإنجليزي في سؤال في القطعة سؤال الاختيار من متعدد تصلح له إجابتين”_ ع حد وصفها_.

كما ذكرت ولي أمر أخرى: “امتحان الإنجليزي بالقاهرة تضمن السؤال الثالث في القطعه خطأ لغوي في الصياغة ومعنوي لأن السؤال في قطعه فهم فالمفروض السؤال يوضع بمنطق الإجابة الوحيدة الصالحة خطأ معنوي لأن جهاز كمبيوتر يمكن ان يعمل بدون شريحة لانها عقل الكمبيوتر كما ذكر في القطعة والاجابات الاخرى خطأ لغوي لانه يجب ان يسبقها اداه تعريف a/an حتى تكتمل الجملة كما انه في الاجابات المنطقية تضمن إجابتين صح”

واستكملت ولي أمر: "امتحان إسكندرية إعدادية بالإنجليزي تضمن النقطة الأخيرة في سؤال أكمل تحمل ثلاث إجابات".

وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على مسؤولي اللجان التي يثبت التداول ونشر إجابات الامتحانات على صفحات السوشيال ميديا وخاصًة تطبيق التليجرام، كما طالبت بمراعاة أثناء التصحيح للطلاب في الأسئلة التي تحمل اكثر من إجابة واعتبار كل الإجابات المناسبة مقبولة.

ومن المقرر أن تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري.