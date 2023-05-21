صن داونز يوجّه رسالة لجماهيره بعد توديع دوري أبطال إفريقيا

وجه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، رسالة إلى جماهير الفريق، عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا، على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وقال صن داونز، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “يجب تقديم شكر هائل إلى (الأمة الصفراء)، لقد ساعدنا دعمك المستمر وحبك وطاقتك على المضي قدمًا هذا الموسم!”.

وأضاف النادي: "سيعود الفريق أقوى وأكثر تصميمًا من أي وقت مضى، السماء هي حدودنا".

وفشل صن داونز، في بلوغ النهائي وتحقيق حلم التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن ظفر بالكأس للمرة الأولى في نسخة عام 2016.

وكان صن داونز، قد فشل في التأهل للدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب سقوطه على ملعبه، في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وسيلتقي الوداد مع الأهلي في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بالقاهرة، يوم الرابع من يونيو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب، يوم الحادي عشر من نفس الشهر.