"زراعة الإسكندرية" تفتتح دورة تطوير صناعة الجبن الرومي

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، برنامج الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الزراعة، تحت عنوان "تطوير صناعة الجبن الراس الرومي لينافس في الأسواق العالمية" بحضور الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة صبري سلامة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عيشة عبد المقصود، رئيس قسم علوم وتقنية الألبان، والدكتور مرسى أبو السعود السودة، الأستاذ المتفرغ بقسم علوم وتقنية الألبان، ولفيف من رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن هذا البرنامج يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وهو تعزيز التعاون بين البحوث العلمية والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادي، ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار "الغندور" إلى أن هذه الدورة التدريبية تؤكد علي أهمية التكامل والتعاون بين المراكز والهيئات البحثية التابعة للجامعة ورجال الصناعة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر ٢٠٣٠).

وأكد أنه يتمني أن تخرج الدورة التدريبية بتوصيات تساعد علي توفير بمنتج محلي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، والمساهمة في تحويل الأبحاث المبتكرة التي تنتجها جامعة الإسكندرية إلى منتجات صناعية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

فيما أكد الدكتور محمد بهي الدين أن جامعة الإسكندرية لا تدخر جهدا في دعم البحوث العلمية القابلة للتطبيق، مشيرا أن هذه الدورة التدريبية سوف يتم التدريب العملي بها في معامل الكيمياء الحيوية لميكروبات الألوان تحت إشراف الدكتور مرسي السودة، عميد كلية الزراعة السابق والخبير العالمي في إنتاج وتصنيع الألبان، وقدم بهي الدين الشكر لقسم علوم وتقنية الألبان علي المجهودات التي يقوم بها القسم في تقديم الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق والحصول علي عدد من المشروعات البحثية القادرة علي تحقيق التنافسية العالمية.

وأشارت الدكتورة هبة سلامة، أن تلك الدورة التدريبية تهدف إلى ربط البحث العلمي بالمجتمع الصناعي والاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات التي أنتجها قسم الالبان بالكلية، وتقديم جميع الخدمات والنصائح العلمية للمجتمع الصناعى، مشيرة ان تلك الدورة ستقوم بمتابعة وتقييم لأفضل المقترحات البحثية والتى تقدم حلولاً عملية وتطبيقية للتحديات المطروحة في صناعة الجبن والألبان.

وأكدت الدكتورة عيشة عبد المقصود، أن عقد هذه الدورة التدريبية جاء بسبب الاستهلاك الكبير من انواع الجبن المختلفة حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصول حجم الجبن المستهلك في مصر إلى 734 ألف طن بحلول عام 2028 حيث يزيد الإقبال علي تناول الجبن، والذي يعد من الاطعمة الأكثر شعبية في جميع انحاء العالم، فضلا عن اعلان اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح بابا تلقي مقترحات مشروعات بحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية لمجابهة التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية(مبادرة أبل2) والتي انطلقت شرارتها منذ شهر يوليو 2022.

وأعلنت أن قسم الالبان حصل علي 4 مشاريع بحثية بهذه المبادرة بالتعاون بين اكاديمية البحث العلمي وجامعة الإسكندرية وهم : مشروع انتاج بادئات لصناعة الجبن الراس( الثلاجة والدمياطي والاسراع في تسوية الجبن الراس) ، ومشروع تصنيع جبن راس ببادئ مع أفضل طريقة تمليح، ومشروع انتاج مادة حافظة طبيعية للبن ودراسة تأثيرها علي مكونات اللبن، ومشروع تدعيم اللبن الزبادي بالبطاطا لمرضى السكري والكوليسترول المرتفع).

زراعة الإسكندرية تفتتح الدورة التدريبية تطوير صناعة الجبن

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