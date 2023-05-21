أسرع رسام في مصر.. دقائق قليلة تصنع إبداعًا في مرسم أحمد (صور)

دارسة مواد القانون في كلية الحقوق؛ لم تمنع أحمد من مواصلة موهبته التي أحبها.. مسار تعليمي جاء بعيدًا عن رسوماته التي يجد فيها نفسه، لكنه واصل المسير إلى حيث أراد، ليتميز بسرعته على رسم الأشخاص في دقائق معدودة.



يروي أحمد الشافعي، صاحب الـ22 عامًا حكايته، قائلًا إنه من مدينة دكرنس بالدقهلية، وطالب في كلية الحقوق الفرقة الرابعة: اكتشفت موهبتي في عام 2018 وبدأت أهتم بمشاهدة أشخاص يرسمون، وأتلقى تدريبات وأخوض التجربة، وكان أهلي وأصدقائي أكثر الداعمين ليّ.



ضريبة النجاح دفعها أحمد كغيره؛ فالطريق لم يخلو من العراقيل، ولم تسلم مسامعه من الكلمات المُحبطة..«واجهت كلماتهم بالإصرار لتحقيق جزء من أحلامي، وأن أتميز في الرسم بشئ مختلف، فاتجهت أن أُشارك في حفلات، وأرسم مباشر أمام الجمهور في وقت قصير، وبدأت من هنا قصه نجاحي، وتم اختياري من جامعة المنصورة للاحتفال بحصولها على اليوبيل الذهبي، حيث قمت برسم محمد صلاح في دقائق قليلة جدًا، ومن هنا بدات قصه نجاحي وتطوري في المشاركة في حفلات كثيرة» ـ يقول الشافعي.



يتحدث الشاب عن أمنياته في مسيرته، قائلًا: أحلامي القادمة أن أُطوّر من نفسي أكثر فأكثر، وأكون مميزًا أبتكر طرق جديدة في الرسم.