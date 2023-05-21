الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسرع رسام في مصر.. دقائق قليلة تصنع إبداعًا في مرسم أحمد (صور)

أحمد الشافعي
أحمد الشافعي

دارسة مواد القانون في كلية الحقوق؛ لم تمنع أحمد من مواصلة موهبته التي أحبها.. مسار تعليمي جاء بعيدًا عن رسوماته التي يجد فيها نفسه، لكنه واصل المسير إلى حيث أراد، ليتميز بسرعته على رسم الأشخاص في دقائق معدودة.


يروي أحمد الشافعي، صاحب الـ22 عامًا حكايته، قائلًا إنه من مدينة دكرنس بالدقهلية، وطالب في كلية الحقوق الفرقة الرابعة: اكتشفت موهبتي في عام 2018 وبدأت أهتم بمشاهدة أشخاص يرسمون، وأتلقى تدريبات وأخوض التجربة، وكان أهلي وأصدقائي أكثر الداعمين ليّ. 
 
ضريبة النجاح دفعها أحمد كغيره؛ فالطريق لم يخلو من العراقيل، ولم تسلم مسامعه من الكلمات المُحبطة..«واجهت كلماتهم بالإصرار لتحقيق جزء من أحلامي، وأن أتميز في الرسم بشئ مختلف، فاتجهت أن أُشارك في حفلات، وأرسم مباشر أمام الجمهور في وقت قصير، وبدأت من هنا قصه نجاحي، وتم اختياري من جامعة المنصورة للاحتفال بحصولها على اليوبيل الذهبي، حيث قمت برسم محمد صلاح في دقائق قليلة جدًا، ومن هنا بدات قصه نجاحي وتطوري في المشاركة في حفلات كثيرة» ـ يقول الشافعي.


يتحدث الشاب عن أمنياته في مسيرته، قائلًا: أحلامي القادمة أن أُطوّر من نفسي أكثر فأكثر، وأكون مميزًا أبتكر طرق جديدة في الرسم. 

رسم أحمد الشافعي فنان محمد صلاح

الأكثر قراءة

محافظ البنك المركزى: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

التعليم العالي: مكافآت مالية للمتميزين في تحالف إقليم الدلتا

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

تأجيل محاكمة قتلة ابن عمهم لمناقشة الطب الشرعي بالفيوم للأربعاء

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى