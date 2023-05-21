مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري والنهائي الإفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خمس مباريات حاسمة محليا وإفريقيا خلال الفترة من 23 مايو الجاري إلى 11 يونيه المقبل بواقع ثلاث مباريات في الدوري ومباراتين في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري الممتاز

الأهلي يعود للدوري بعد غياب 35 يوما عندما يواجه فريق انبي في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في الأسبوع التاسع والعشرين ثم يواجه طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 مايو الجاري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين ثم يواجه فريق سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء يوم الإثنين 29 مايو الجاري في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين .

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة وحقق 16 انتصارا وتعادل خمس مرات ويملك أقوى هجوم ودفاع في الدوري حيث سجل 40 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وله سبع مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والإسماعيلي وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ويسعى الأهلي للفوز بالمباريات الثلاث والوصول لنقطة 62 والإقتراب من حسم بطولة الدوري لصالحه قبل نهايتها بشكل رسمي .

مواعيد مباراتي الأهلي أمام الوداد في النهائي الإفريقي

بعد انتهاء مبارياته الثلاث في الدوري سيخوض الأهلي مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي باستاد القاهرة يوم 4 يونيه المقبل ثم يخوض مباراة العودة يوم 11 يونيه باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق نتيجة رائعة في الدور نصف النهائي بفوزه على الترجي التونسي في ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة باستاد القاهرة.\

وصعد الاهلى لنهائى دورى الابطال للمرة الرابعة على التوالى 2020 و2021 و2022 و2023، وعادل رقمة الذى حققه عندما كان يقود الفريق البرتغالى مانويل جوزيه، الذى قاد المارد الاحمر لنهائى دورى الابطال 2005 و2006 و2007 و2008، كما صعد الاهلى للنهائى للمرة السادسة عشر فى تاريخه، ونجح فى التتويج بالبطولة عشر مرات من قبل.

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