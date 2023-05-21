الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "الجيل الديمقراطي" يطالب بإقامة مقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الأحزاب المصرية جميعها وطنية وداعمة للوطن وأي نظام سياسى صحي لا بد وأن يكون له دور في الحياة السياسية شريطة ألا نغفل للمعارضة دورها  سواء كان حزبى أو برلماني. 

وطالب الشهابي، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم، بإقامة مقرات  الأحزاب في العاصمة الإدارية، وأيضاً منح تراخيص للإصدار صحف حتى يستطيع أن يعبر عن رأيه. 

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه لابد من أن يكون للمعارضة تمثيلها الحزبي. 

 

الأحزاب المصرية الأحزاب السياسية الجيل الديمقراطي الحياة السياسية العاصمة الإدارية

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