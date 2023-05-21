الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قصة مسلسل ألب أرسلان 2 ومواعيد عرضه

ألب أرسلان
ألب أرسلان

تصدرت قصة مسلسل ألب أرسلان 2 ومواعيد عرضه مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الدراما التركية.

قصة مسلسل ألب أرسلان 2 

ويبحث عشاق الدراما عن مواعيد عرض مسلسل ألب أرسلان ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة للمسلسل لمتابعة أحداثه الجديدة، خصوصاً بعد تصدره تريند موقع “جوجل”.

ونالت قصة مسلسل ألب أرسلان 2 اهتمام الكثير من متابعين المسلسل والتي تدور حول حياة السلطان الثاني للدولة السلجوقية، وهو قائد عسكري نجح في إدارة وصول الأتراك ونضالهم من آسيا الصغرى وصولا للأناضول، وتولى حكم الدولة السلجوقية في فترة صعبة من تأسيسها.

ويُشارك في المسلسل نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية منهم: باريش أردوتش، فهرية أوجن، عائشة جول أونسال، محمد أوزغور، أردنش جولينار، أوزجيفيت، باريش باجي، صرب ليفند أوغلو، وجيزم كاراجا، وعدد آخر كبير من الفنانين، والمسلسل من إخراج سدات إنجي، وسيناريو إيمره كونوك، وإنتاج أكلي فيلم.

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ويرصد “الدستور” في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل ألب أرسلان والقنوات الناقلة للمسلسل، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل ألب أرسلان 2

ويعرض مسلسل «ألب أرسلان» أسبوعيًا عبر قناة TRT 1 كل يوم اثنين الساعة 20:00 بتوقيت تركيا، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل قناة الفجر الجزائرية بث الحلقات الجديدة كاملة على شاشتها يوم الثلاثاء في العاشرة بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت مكة.

وإليكم تردد  قناة TRT 1 وتردد قناة الفجر الجزائرية في السطور التالية

تردد قناة TRT 1

  • القمر الصناعي: النايل سات
  • التردد: 11042
  • الإستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية

  • القمر الصناعي: النايل سات
  • التردد: 12034
  • الإستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
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