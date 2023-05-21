مصرع مواطن أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقانا أمام قرية المسلمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول جثة لشخص مجهول الهوية .

كشفت التحريات أثناء قيام المتوفى بعبور شريط السكك الحديدية من مكان غير مخصص للمشاة ناحية مزلقان قرية المسلمية، اصطدم به القطار، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال متأثرا بإصابته.

تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار، تحت تصرف النيابة لعامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.