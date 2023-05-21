في حفل خاص.. السفارة الاسترالية تحتفي بالروابط الثقافية بين أستراليا ومصر.. 27 مايو

تستضيف السفارة الأسترالية بمصر، حفلاً موسيقياً لواحد من أمهر عازفي العود والملحنين الأكثر ريادة على مستوى العالم وهو جوزيف تواضروس الأسترالي المصري، وذلك بالتعاون مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبحسب بيان للسفارة الأسترالية، سيكون العرض الموسيقي الذي يحتفل بالروابط الثقافية والفنية بين مصر وأستراليا بالموسيقى في 27 مايو الجاري بقاعة إيوارت بالحرم الجامعى للجامعة الامريكية الساعة 8 مساءًا.

وأوضح البيان، أنه في ضوء التعاون الثقافي بين مصر وأستراليا سيأتي تواضروس في القاهرة بمزيجه الخاص من الألوان الموسيقية الحديثة والكلاسيكية، ويمكن للجمهور المصري أن يحضر العرض الموسيقي الذي سيقدم فيه تواضروس ذخيرته الفنية المبدعة والفريدة.

وًلد جوزيف تواضروس في مصر عام 1983 وانتقل لأستراليا في 1986، وقد اختار تواضروس العود لتأثره بإلهام عظماء مثل سيد درويش وأبتكر أسلوب موسيقي ساحر لتكنيكه البارع وأداءه الفريد.

وتواضروس موسيقي صاحب إنتاج مثمر حيث صدر له 15 ألبوم منذ 2007 وقدم عروضاً مع اوركسترا حول العالم وله تسجيلات موسيقية مع فنانين أسطوريين في ألوان موسيقية متنوعة تشمل موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية وشارك في أفلام وبرامج تليفزيونية.

وقدم هذا العام تواضروس العرض الأول لعمله الجديد تحت عنوان "the three stages of hindsight" مع فريق الأوركسترا ذائع الصيت بريتن سينفونيا في لندن. جوزيف واحد من 50 ملحن أسترالي وقع عليهم الاختيار لكتابة قطعة موسيقية تحتفل بعيد الميلاد الخمسين لدار الأوبرا في سيدني.