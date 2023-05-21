نجوم قدامى الهوكي يلعبون مباراة ودية ضد منتخب الأولمبياد الخاص

شارك نجوم مصر القدامى للهوكي في مباراة ودية مع منتخب الأولمبياد الخاص المصري للهوكي علي ملاعب مركز شباب حلوان الجديدة في إطار الاستعدادات للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل بمدينة برلين الألمانية.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، شريف كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكي، إيهاب زين العابدين المدير التنفيذي للاتحاد المصري للهوكي ، الدكتور أحمد مهني مدير إدارة حلوان التعليمية ،ومحمد سعيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب حلوان ، ومن نجوم مصر شارك في اللقاء الودي أشرف شفيق كابتن نادي الحديد والصلب ومنتخب مصر ومنتخب العالم ، ومحمد حسن نجم نادي الحديد والصلب ومنتخب مصر ، وسيد الشحات نجم نادي الشرطة ومنتخب مصر وبطل افريقيا عام 2002 ،ومحمود طيره لاعب نادي الشرطة ومنتخب مصر وبطل أفريقيا عام 2002 ، وكرم مبارك لاعب نادي الحديد والصلب وأحمد السيد حارس مرمى نادي الزمالك .

وتشكل منتخب الأولمبياد الخاص المصري من اللاعبين هليل أحمد، قاسم إبراهيم، عمر شريف، يوسف شريف، حازم محمود، طه خلف، عبد الرحمن سعيد، اسلام أحمد، عمرو عماد، عبد الرحمن محمد وبإدارة فنية من أحمد سمير المدير الفني ويعاونه من المدربين الدكتور محمد توفيق وإسلام قنديل.

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد المصري للهوكي لمنتخب الأولمبياد الخاص المصري للهوكي استعداداً للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وأشار تهامي إلي حرص رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي على تواجدهم اليوم لتقديم الدعم المعنوي لكل للاعبين وكذلك حرص قدامي اللاعبين على مشاركة لاعبي المنتخب ليعطوا المثل والقدوة والخبرات الكبيرة للاعبي الأولمبياد الخاص.

من جانبه آثني شريف كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكي عن الجهد المبذول مع لاعبي منتخب الأولمبياد الخاص المصري للهوكي والشكل المميز الذي ظهر عليه اللاعبين خلال المباراة الودية والتجانس والتكامل بين عناصر منظومة الأولمبياد الخاص المصري، مشيراً إلي أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي حريص علي تقديم كافة أنواع الدعم للاعبين حتي نمكنهم بالظهور اللائق خلال مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023م.

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جانب من الحدث

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