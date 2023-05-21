الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مياه الإسكندرية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

مركز خدمة العملاء
مركز خدمة العملاء المتنقل

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 21-5-2023 وحتى الأربعاء الموافق 31-5-2023 فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى الأماكن التالية:
سيارة شرق:
أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر
من 9 صباحا لـ8 مساء 
سيارة وسط :
بشاير الخير ٣ القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي 
من 9 صباحا لـ 8 مساء 
سيارة غرب :
مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان 
من 10 صباحا لـ 3.30 عصرا 
أمام فرع شركة المياه بالبيطاش 
من 4 عصرا لـ 9 مساء
يوم الجمعة من 2 ظهرا لـ 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005
للتواصل سيارة وسط 01275918001
للتواصل سيارة غرب 01275918003

وأوضحت الشركة أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها (التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الإستعلام عن الفواتير _ دفع الفواتير). 

ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

الإسكندرية التعاقد على العدادات الخدمات المقدمة للمواطنين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف العدادات مسبقة الدفع بشاير الخير ٣ تسهيل الخدمات جودة المياه

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