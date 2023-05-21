الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر اعترافات المتهمين بقتل مسجل خطر في عين شمس

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أدلى شقيقي المتهمين بقتل مسجل خطر بطلقة نارية داخل شقته بمنطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

وقال أحدهما بوجود خلافات بينه والمجني عليه منذ فترة، وأنه استعان بشقيقه وتوجها إلى شقة المجني عليه لإنهاء الخلافات.

وأضاف أنهما أثناء تواجدهما داخل شقة المجني عليه لإنهاء الخلافات حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها أحدهما بإطلاق عيار ناري على المجني عليه فسقط على الأرض مفارقا الحياة.

وتابع المتهمين أنهما عندما تأكدا بوفاة المجني عليه أغلقوا عليه الشقة وفروا هاربين.

تلقى قسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق ناري بالرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما  (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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