حجز سائق تحرش بسيدة أثناء سيرها في الشارع بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحجز سائق لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء سيرها في الشارع 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك"، متضمنًا تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور مرفق به صور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد القائمة بالنشر (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وأفادت بقيام قائد سيارة بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال التعامل الفني تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيق.