أبرزهم رحلات النيل وأبوسمبل.. أشهر الأماكن السياحيه لقضاء صيف ممتع

تزامناً مع دخول فصل الصيف يبحث الكثير داخل مصر وخارجها عن أشهر الأماكن السياحية لقضاء صيف ممتع مع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بعطله مميزة.

وكشفت موقع "بيزنس واير" الأمريكي، عن أبرز الأماكن الممتعة يمكنك الذهاب مع الأسر والأصدقاء وقضاء عطلة مميزة في مصر، لأنها تشتهر بالأماكن السياحية الجميلة والشواطئ الفريدة وشعابها المرجانية الملونة المختلفة.

ويرصد لكم “الدستور” في السطور التالية أبرز أشهر الأماكن السياحيه لقضاء صيف ممتع عبر برامج ترفيهية ورحلات استكشافية مناسبة لجميع الفئات العمرية.

أشهر الأماكن السياحية لقضاء صيف ممتع

يبحث الكثير منا عن أماكن يمكن الذهاب وقضاء عطلة مميزة مع الأصدقاء والأهل بعيداً عن روتين الحياة والعمل اليومي وإليكم أبرزهم:

رحلات النيل وأبوسمبل

يمكنك الأن الاستمتاع برحلات النيل وأبوسمبل، في أسوان التي تقع أقصى جنوب مصر، على نهر النيل مباشرة، مما يجعلها نقطة انطلاق ممتازة للجولات الممتعة والمتنوعة، ويمكن للزوار القيام برحلات نيلية إلى معابد كوم أمبو وحتى الشمال إلى الأقصر.

النوادي والشواطئ

وأشار موقع "بيزنس واير" الأمريكي أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها معًا في مصر، حيث تقدم النوادي والمنتجعات مجموعة من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك الجولف المصغر وكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، وللمهتمين بالأنشطة المائية مثل الغوص والغطس وركوب الأمواج بالطائرة الورقية.

محافظة الإسكندرية

وتعرف محافظة الإسكندرية هي عروس البحر الأبيض المتوسط، فإذا كنت تبحث عن أفضل وجهة لقضاء العطلات العائلية في مصر، فإن الإسكندرية هي أفضل اختيار لديك، فتعتبر الأسكندرية هي الجوهرة اليونانية الرومانية في مصر.

الجونة

تعتبر الجونة من ضمن الأماكن السياحية التي يذهب إليها السياح للاستمتاع الأنشطة المائية وركوب الخيل والأمواج بالطائرة الورقية، لدرجة انك سوف تقف حائرا أمام جمال و كثرة الأماكن الممتعة.