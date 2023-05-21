إصابة شخصين بانقلاب سيارة بطريق أسيوط

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى بمحافظة الفيوم.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى بدائرة محافظة الفيوم مما أسفر عن إصابة شخصين بينهما مساعد شرطة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوى اليوم، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل قبل مدخل أبو صير اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة كل من «أبو العلا. ر»، 47 سنة، مساعد شرطة بمديرية أمن القاهرة، «عيد. ع»، 41 سنة، سائق السيارة، مقيم سمالوط المنيا.

تم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.