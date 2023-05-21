الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد داوود يطالب الرئيس السيسي بالاستمرار في إصدار قرارات عفو عن السجناء السياسيين

خالد داوود
خالد داوود

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، إن أول مطلب للأحزاب السياسية هو الشعور بالأمن والأمان خلال ممارسة العمل السياسي، وألا يكون نتيجة تبني مواقف معارضة يكون له عواقب.

 

وأضاف داوود، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، أن الجهات الداعية للحوار الآن ربما تكون بالضرورة متفقة معها في الوقت الحالي، مطالبًا الرئيس السيسي، بالاستمرار في إصدار قرارات عفو عن السجناء السياسيين، كما طالب النائب العام بمواصلة الجهد الكبير الذي يقوم به في مراجعة مواقف المحبوسين احتياطيًا.

 

نريد قانون عادل يسمح بالمنافسة العادلة والمتكافئة

 

وأوضح المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، أن ذلك سيسمح لنا كأحزاب معارضة أن نعود للعمل بثقة على الساحة، في إطار التكامل مع كل القضايا المطروحة على المحور السياسي، لذلك نريد قانون عادل يسمح بالمنافسة العادلة والمتكافئة بين الأحزاب بعيدًا عن أي اختلافات في الآراء.

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