الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الريادة: لولا دعوة الرئيس السيسي لما تواجدت على منصة الحوار الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجه كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب دعوته الكريمة للحوار الوطني، قائلًا: لولا دعوة الرئيس السيسي لما تواجدت اليوم على هذه المنصة". 

 

وأضاف حسنين، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، أن الأحزاب السياسية في مصر ما قبل 26 إبريل 2022 غير ما بعد هذا اليوم، لافتًا إلى أن حزب الريادة وتحالف الأحزاب المصرية يضعون بعض الرؤى، منها الموافقة على البقاء على تشكيل لجنة شؤون الأحزاب التي تتشكل من شيوخ القضاء المصري.

 

الحزب له بعض التعديلات على قانون الأحزاب السياسية

 

ونوه رئيس حزب الريادة وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بأن الحزب له بعض التعديلات على قانون الأحزاب السياسية، وبعض الآراء في بعض القوانين المستحدثة، ولا بد أن تلتزم لجنة الأحزاب السياسية بعدم التعامل إلا مع رئيس الحزب المعتمد لديها في السجلات، أو من يفاوضه أو يوكله في تلقي أي إخطارات أو أوراق تخص الحزب.

 

ولفت، إلى أنه لا بد من تخصيص دعم مالي سنوي لكل حزب سياسي معتمد لدى لجنة الأحزاب السياسية، يستحق من تاريخ نشر قرار تأسيسه في الجريدة الرسمية، وهذا لضمان استمرار أنشطته واستقلاله، كما يتم حل الحزب المتنازع عليه وتصفيته إذا لم يتم حل النزاع رضاءًا أو قضاءًا خلال 12 شهرًا، وعلى المحكمة الإدارية العليا الفصل في أي نزاع خلال موسم قضائي واحد.

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