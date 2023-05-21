الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ185 خلال قافلة طبية بإيتاي البارود

قافلة طبية
قافلة طبية

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الجهود المبذولة لعمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة  وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي قافلة سكانية طبية بقرية صفط الحرية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم تقديم الخدمات الآتية ، فى قطاع الصحة  تم تقديم خدمات طبية لعدد 185 حالة بمختلف التخصصات "30 باطنة - 49 أطفال - 18 أسنان- 17 تتظيم الأسرة - 25 فحص ثدي - 45 تكافل وكرامة - 1 مزمنة".

بينما قام قطاع الطب البيطري بتجريع 400 اغنام و رش 400 رأس ماشية، وقام قطاع الكهرباء، بصيانة 150 عمود كهربائيّ.

كما قام قطاع  محو الأمية، بتسجيل عدد 20  متقدم محو أمية، وقطاع التموين  بتوزيع 120 انبوبة علي أهالي القرية بسعر المستودع.

كما تم عقد ندوات توعوية حول الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع وطرق علاجه و القضية السكانية وأخطار الزواج المبكر و تنظيم الأسرة وأسس الزواج الصحيح.

اصاب احتياجات التخصص الإدمان والتعاطي الحصول على الجهود المبذولة الطريق الصحراوي

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

"التموين" تكشف حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائى

تفاصيل 4 وقائع للسرقة بالإكراه في مصر الجديدة

الجامعة الأمريكية تقدم منحًا لطلاب المدارس الحكومية

بدء إعادة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 فى طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى