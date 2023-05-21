تقديم خدمات طبية لـ185 خلال قافلة طبية بإيتاي البارود

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الجهود المبذولة لعمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي قافلة سكانية طبية بقرية صفط الحرية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم تقديم الخدمات الآتية ، فى قطاع الصحة تم تقديم خدمات طبية لعدد 185 حالة بمختلف التخصصات "30 باطنة - 49 أطفال - 18 أسنان- 17 تتظيم الأسرة - 25 فحص ثدي - 45 تكافل وكرامة - 1 مزمنة".

بينما قام قطاع الطب البيطري بتجريع 400 اغنام و رش 400 رأس ماشية، وقام قطاع الكهرباء، بصيانة 150 عمود كهربائيّ.

كما قام قطاع محو الأمية، بتسجيل عدد 20 متقدم محو أمية، وقطاع التموين بتوزيع 120 انبوبة علي أهالي القرية بسعر المستودع.

كما تم عقد ندوات توعوية حول الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع وطرق علاجه و القضية السكانية وأخطار الزواج المبكر و تنظيم الأسرة وأسس الزواج الصحيح.