محافظ أسوان يوجه بتجهيز ملف لتعزيز فرص الفوز بلقب عاصمة السياحية العربية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين أن تكون عناصر الملف متميزة، وقادرة على إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والاستثمارية مع إظهار المزايا النسبية التي تتمتع بها أسوان لجذب السائح العربي، خاصة في ظل تفردها بالتنوع بالحضارات والثقافات التي شهدتها أسوان عبر العصور.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتجهيز ملف متكامل يساهم في تعزيز فرص فوز أسوان بلقب عاصمة السياحية العربية لعام 2024.

وأكد محافظ أسوان أن الملف سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، وخاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن ، وأيضاً الصيد والسفارى، ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة، والثقافة والفنون الشعبية المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم الوضع فى الإعتبار الإرتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية، والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة، وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية، ولاسيما في مجال السياحة العلاجية والبيئية.

وتابع المحافظ أن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الاستقرار والأمن والآمان ، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفاري والصيد لإقامة مراكز متخصصة فى الخدمات السياحية، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى.

أسوان

أسوان

أسوان

أسوان