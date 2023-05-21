الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتجهيز ملف لتعزيز فرص الفوز بلقب عاصمة السياحية العربية

أسوان
أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين أن تكون عناصر الملف متميزة، وقادرة على إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والاستثمارية مع إظهار المزايا النسبية التي تتمتع بها أسوان لجذب السائح العربي، خاصة في ظل تفردها بالتنوع بالحضارات والثقافات التي شهدتها أسوان عبر العصور. 

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتجهيز ملف متكامل يساهم في تعزيز فرص فوز أسوان بلقب عاصمة السياحية العربية لعام 2024. 

وأكد محافظ أسوان أن الملف سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، وخاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن ، وأيضاً الصيد والسفارى، ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة، والثقافة والفنون الشعبية  المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم الوضع فى الإعتبار الإرتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية، والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة، وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية، ولاسيما في مجال السياحة العلاجية والبيئية. 

وتابع المحافظ أن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الاستقرار والأمن والآمان ، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفاري والصيد لإقامة مراكز متخصصة فى الخدمات السياحية، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى.

 

أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان الاستعدادات الجارية السياحة العربية السياحة العلاجية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المجتمع المدنى المقومات السياحية فوز آسوان تجهيز ملف متكامل لتعزيز فرص فوز أسوان بلقب عاصمة السياحية العربية

الأكثر قراءة

المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

وكيل مديرية التعليم بالدقهلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

العثور على جثة متحللة لسيدة مجهولة الهوية بمصرف غزالة بالشرقية

البنك المركزى: 972 مليون دولار زيادة فى رصيد الاحتياطى خلال 8 شهور

رئيس جامعة الجلالة يستقبل رئيس "أريزونا" الأمريكية

ماس كهربائي وراء تفحم مطعم شهير بالمعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى