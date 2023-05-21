الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد داوود: رحبنا بإطلاق الحوار الوطني للتعبير عن آرائنا ومواقفنا (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، إنه رغم وجودنا كأحزاب سياسية متعددة الآراء والمواقف، لكن هذا الحوار الوطني من المرات النادرة التي تجمع هذا التنوع في قاعة واحدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية.

 

وأضاف داوود، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، أنه في إطار مفهوم ومبدأ الحوار الوطني كان من المتعمد أن يكون هناك تنوع في الآراء المطروحة من أحزاب مختلفة، معقبًا: "أنتمى لتيار يمثل أحزاب المعارضة، ورحبنا جدًا بإطلاق الحوار الوطني على اعتبار أنه فرصة لعودتنا للتعبير عن آرائنا ومواقفنا وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون".

 

رحبنا بمثل هذه الفرصة للعودة للتعبير عن آرائنا

 

وتابع: نحن رحبنا بمثل هذه الفرصة للعودة للتعبير عن آرائنا، بالرغم من أننا أحزاب تنتمي للتيار المعارض، حيث إننا عانينا من عدة مشاكل على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان على رأسها إلقاء القبض على عدد من أعضاء هذه الأحزاب، ولكن مع بدء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني أعطانا الوعد بأنه سيساعدنا في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين.

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