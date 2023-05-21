مواطن منوفي: الحوار الوطني بادرة طيبة ستخرج بنتائج مذهلة ومرضية لجميع الأطراف

أكد أحمد الشيخ، أحد أبناء محافظة المنوفية، أن الحوار الوطني بادرة طيبة ستخرج بنتائج مذهلة ومرضية لجميع الأطراف، كما أن مشاركة هذا الكم الهائل من الأحزاب والكوادر وأصحاب الرؤى، حتى المعارضة قبل المؤيدة، خلقت روح مصلحتها الأولى والأخيرة، والنهوض بالوطن.

وأضاف الشيخ أننا نشكر أولاً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، وكل من تمسك بحق المشاركة للمساهمة في رفعة هذا الوطن. كما أكد أنه من أهم ما سيتناوله الحوار الوطني هو الشق السياسي، والذي سيتضمن تعديل قانون الدائرة الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لتقديم نواب على علم ودراية وثقافة بما يحتاجه المواطن لتسهيل والتيسير عليه في الحياة العامة والسياسية.

وأكد الشيخ أنه يجب على الدولة تفعيل الأحزاب السياسية، وخلق جيل من نواب الشعب عنده القدرة على تمثيل رغبات والتعبير عن مشكلات من يمثل، وهو المواطن البسيط خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية. كما أضاف الشيخ أنه يجب تعديل قانون برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، فيجب على الدولة عمل برامج أكبر لتشمل فئات أكثر من المجتمع المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم.

وأوضح أنه يجب أيضاً أن يناقش ملف السياحة على طاولة الحوار الوطني لأنه الملف الأهم لمساعدة الدولة على تخطي الأزمة الاقتصادية، لأنه الملف المثالي لإدخال عائد دولاري ثابت سنوياً، فيجب عمل برامج ترويج ضخمة بكل الطرق والوسائل المتاحة، وأكد الشيخ علي أن صلاح الأسرة المصرية إنتاجيتها حاصل استقرارها، فيجب طرح قوانين الوصاية والولاية، حتى تعود كل هذه المناقشات بنتائج تخدم استقرار وأمان ورفعة الدولة المصرية.