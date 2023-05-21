ضبط 15 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية المحددة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية، حملة تموينية مكثفة بإيتاي البارود وذلك للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 15 طنًا و770 كجم قمح محلي موسم توريد 2023 تم تجميعها داخل أحد المفارش غير الرسمية بإيتاي البارود وتم التحفظ على الكمية المضبوط ونقلها على سيارات إلى جهات التسويق المعتمدة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.