الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد وأقسام شرطة السرو – أول وثان دمياط – رأس البر.

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات كميات من المواد المخدرة المتنوعة، 3 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 10 متهمين لـ9 منهم معلومات جنائية.

وتم ضبط قضية فى مجال الاتجار فى الأسلحة النارية بإجمالي مضبوطات بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

مديرية أمن دمياط حملة أمنية قطاع الأمن العام المواد المخدرة الطلقات

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