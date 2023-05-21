الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تكشف حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائى

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 و300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، الذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة، موضحةً أنه يمكن لكل أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريًا، ويستفيد من الدعم الاستثنائي ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة بواقع 100 جنيه لكل أسرة مقيدة على البطاقة، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، الذي يستمر صرفه حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا على بطاقات التموين.

البطاقات التموينية التموين والتجارة الداخلية التواصل الاجتماعي المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء المجمعات الاستهلاكية سلع التموين صرف الدعم الاستثنائي

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