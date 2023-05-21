برلمانى مشيدًا بعودة سوريا للجامعة العربية: خطوة لتصحيح المسار فى التعامل مع القضايا العربية

ثمَّن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التوصيات التي خرجت من قمة جدة الـ٣٢، مثمنًا توقيتها الهام للغاية فى ظل تحديات عصفت بدول العالم أجمع.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال انعقاد القمة، أكدت حرص مصر على رعاية مصالح جميع دول المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويعزز أمنها القومي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا سبيل لمجابهة التحديات الراهنة سوى التعاون العربي المشترك، ودعم كل الحلول التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار بما يضمن السلام لشعوبها، لافتا إلى أن ذلك ما شددت عليه كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي لاقت ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.

وشدد "بدوي" على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحصول الشعب الشقيق على حقوقه التاريخية المشروعة، لافتا إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية خطوة لتصحيح المسار فى التعامل مع قضايا الدول العربية خاصة التي تعاني من أزمات أو اضطربات داخلية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد خلال كلمته أمام القمة، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمنزلة التفعيل العملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية، قائلا: «مع إدراكنا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة، للحفاظ عليه»، مشددا على أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل آمال الشعوب رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية.