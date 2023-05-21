الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ300 ألف جنيه في البحيرة

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط مسجلين خطر حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.

وتبين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، 1000 قرص لعقار التامول المخدر 2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لسهولة التنقل وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 300 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام استقلال سيارة ميكروباص مخدر الحشيش

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