"معايرة الأصدقاء السبب".. قصة مقتل أم على يد ابنها في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس كهربائي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدته بعد تمزيق جسدها بطعنات متفرقة لشكه في سوء سلوكها.

واعترف المتهم خلال التحقيقات أن عددا من أصدقائه عايروه بسوء سلوك والدته ومنهم مَن كان يحاول تحذيره وتنبيهه لما تفعل والدته من علاقات محرمة وأضاف أنه بعد كثرة الحديث عنها قرر التخلص منها لما سببته له من فضائح وسط أصدقائه والمنطقة التي يسكنون بها فتوجه إليها حاملاً سلاحاً أبيض (مطواة) وفور رؤيتها انهال على جسدها بالطعنات حتى سقطت غارقة في دمائها، إلا انه لم يتمكن من الهرب حيث سمع الجيران استغاثتها وأمسكوا به ويده ملطخة بدماء أمه.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة حول بلاغ بقتل شخص والدته داخل شقتها بعقار بشارع بغداد بمنطقة الهانوفيل، غربي المحافظة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الشقة مسرح الجريمة تقع بالطابق الرابع علوي بالعقار المشار إليه، ووجود جثة قاطنتها المدعوة "ف.م.أ" 38 سنة، ربة منزل، مسجاة بصالة الشقة.

وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وإصابتها بجرح طعني بالرقبة وأخر أسفل الظهر، بينما أشارت التحريات إلى أن المجني عليها مطلقة ولها معلومات جنائية مسجلة.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة نجلها المدعو "إ.ال.م" 18 سنة، كهربائي، مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك، إذ حضر للشقة محل البلاغ واعتدى بالضرب على والدته بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها.

تمكن الأهالي من ضبط المتهم وجرى التحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث، مبررًا جريمته بسبب سوء سلوكها، فيما أيد الواقعة الجيران.