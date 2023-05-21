والد "فتاة الشروق": اعتقدت اختطافها وصُدمت بالحقيقة

استمعت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، لأقوال والد الفتاة التى شرع صديقها فى قتلها بمدينة الشروق بالقاهرة الجديدة.

وقال الأب: حررت محضرا باختفاء ابنتي ولم أظن مطلقا بأنها تركت المنزل بكامل إرادتها، وظننت أنها تم اختطافها، حتى اكتشفت سرقة المبلغ المالى من حقيبتى الخاصة وحينها توقفت عن البحث عنها وكنت فى حالة لا يرثى لها من الحزن والصدمة.

وأضاف: كنت أعاملها أفضل معاملة ولم أبخل عليها بأى شيء مطلقا وكنت أجتهد فى عملي لأتمكن من إتمام تعليمها الجامعي هى وأشقائها.

وكان قد أدلى المتهم بالشروع فى قتل فتاة وسرقتها بمدينة الشروق، باعترافات تفصيلية للواقعة أمام نيابة الشروق وبدر بالقاهرة الجديدة.

وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليها عن طريق فيسبوك واستمرت علاقتهما لمدة 6 أشهر تقريبا، استغل خلالها معاملة والدها لها الصعبة وتقرب منها، وعندما حانت له الفرصة وعلم منها بأن والدها يخفي 300 ألف جنيه داخل منزلهم استعدادا لشراء قطعة أرض حرضها على سرقتها وأوهمها بالزواج منها.

وأضاف المتهم: حضرت المجني عليها إلى القاهرة وبرفقتها المبلغ المالي وعلى الفور قمت بتأجير شقة بمدينة الشروق، حتى تكون بعيدة عن أنظار الناس، لكنها رفضت الجلوس معي بشرط الزواج منها بعقد رسمي، وعندما رفضت وحاولت التهرب منها، نشبت بيننا مشاجرة، فحضر في ذهني استدراجها لمنطقة نائية والتخلص منها وسرقة المبلغ المالي منها، وبالفعل اعتديت عليها بقالب طوب، فأغشى عليها، فظننت أنها قد فارقت الحياة وتركتها وهربت.

وكشفت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق الحادث بعدما عثرت على الفتاة ملقاة على الأرض وفي حالة إعياء شديد ومصابة بجرح بالرأس، وسقطت في طريقها إلى القسم مرة أخرى في الشارع، وعندما أفاقت حكت لضباط الشرطة عما حدث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغا ماليا وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واستيلائه على المبلغ المالي بحوزتها.