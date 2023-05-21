الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سويلم": مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية تستهدف تحقيق التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه

الدكتورهانى سويلم
الدكتورهانى سويلم وزيرالري

واصلت وزارة الموارد المائية والرى، متابعة تنفيذ خطة التكيف مع التغيرات المناخية والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها، خاصة مع إطلاق المبادرة المصرية الدولية للتكيف مع المناخ، والتى سيتم تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول والمنظمات الشريكة، سواء من خلال التعهد بأن تتماشى الخطط الوطنية مع أهداف المبادرة، وأيضا تقديم الدعم اللازم للمبادرة عبر حشد التمويل وبناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا.

التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجال الموارد المائية والرى والتكيف مع التغيرات المناخية

فى ذات الإطار، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض ومناقشة مجالات التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجال الموارد المائية والرى والتكيف مع التغيرات المناخية ، وذلك في إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"، وذلك خلال عامي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، إضافة إلى مناقشة خطة تنفيذ المشروعات المتعلقة بمجال التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية، وخاصة الدول الافريقية الأشد تأثرا بالتغيرات المناخية وإرتفاع درجات الخرارة وعوامل النحر والتعرية.

اجتماع الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري

كذلك،أوضح وزير الموارد المائية والرى، إن مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية تستهدف تحقيق التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه وزيادة المرونة ، إضافة إلى تقديم مجموعة من الحلول للتعامل مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أهميتها فى ظل تزايد تحديات المياه والمناخ العالمية ، والتى تؤثر على المليارات من السكان في جميع أنحاء العالم وخاصة إفريقيا.

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كما تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى، والدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.

التغيرات المناخية التكيف مع التغيرات المناخية المبادرة المصرية الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى شبكات الصرف المغطى مصر 2030

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