مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة.

وأكدت مصر أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسئولية.

وشددت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا.

ودعت الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.

وكان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وهي المرة الثانية منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية في ديسمبر الماضي.